Aydın'da Jandarma, Çevre ve Doğa Bilincini Artırmak İçin Bilgilendirme Etkinliği Düzenledi

Aydın'da Jandarma, Çevre ve Doğa Bilincini Artırmak İçin Bilgilendirme Etkinliği Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği etkinlikte, Sazlı Mahallesi'nde çevre bilincinin artırılması ve orman yangınları hakkında bilgilendirme yapıldı. Yaz aylarında artan yangın riskine dikkat çekilerek, vatandaşların sorumlu davranmaları gerektiği vurgulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi'nde vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Etkinlikte, çevre ve doğa bilincinin geliştirilmesi ile orman yangınlarına karşı duyarlılığın artırılması konularında mahalle sakinlerine önemli bilgiler aktarıldı. Jandarma ekipleri, özellikle yaz aylarında artan yangın riskine dikkat çekerek, vatandaşların dikkatli ve sorumlu davranmaları gerektiğini vurguladı. Öte yandan, mahalledeki yaz kuran kursunda eğitim gören çocuklarla da bir araya gelen ekipler, Jandarma Teşkilatı hakkında tanıtıcı bilgiler verdi. Etkinlik sonunda çocuklara Türk Bayrağı hediye edilerek milli birlik ve beraberlik duygusu pekiştirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi

12 yaş farkı çok konuşulmuştu! İrem Derici'den şaşırtan hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan eşiyle boşanma kararı aldı

Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Ünlü yarışmacı boşanma kararı aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.