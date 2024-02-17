Aydın'da Jandarma Afrodisias Antik Kenti Müzesi'nde Bilgilendirme Çalışması Yaptı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar ile Afrodisias Antik Kenti Müzesi'ni ziyaret eden vatandaşları çeşitli konularda bilgilendirerek farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıttı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Afrodisias Antik Kenti Müzesini ziyarete gelen vatandaşlara 6284 Sayılı Kanun, KADES Uygulaması, Kadına El Kalkamaz, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu konularında bilgilendirme yapıldı. Kültür ve tabiat varlıklarının denetim kontrolünü de yapan ekipler, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı. Jandarma ekipleri durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla broşür dağıtımı yaparken ilgili konular ile ilgili vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. - AYDIN