Aydın'da iş yerlerine hırsızlık önlemleri

Aydın'ın Çine ilçesinde organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iş yerlerine jandarma ekipleri tarafından hırsızlık olaylarına karşı alınacak tedbirler konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çine Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işyerleri ve fabrikalar ziyaret edilerek meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla alınabilecek emniyet tedbirleri ve güvenlik kamerasının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca yol kontrol ve emniyet faaliyeti icra edilerek araç ve şahıs araç ve sorgusu yapıldı. - AYDIN