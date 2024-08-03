Aydın'da İncir Üreticilerine Denetim

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı kapsamında bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine uygun şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde 7 incir üreticisinden numuneler alındı.

Denetim programı çerçevesinde alınan numuneler, laboratuvar analizleri için ilgili birimlere gönderildi. Bu denetimlerle, incirlerin hasat öncesi pestisit kalıntılarına karşı kontrol edilmesi ve tüketicilere güvenilir gıda sunulması hedefleniyor. Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin hasat dönemlerinde rutin olarak yapıldığını ve üreticilerin bitki koruma ürünlerini etiket bilgilerinde belirtilen dozlarda kullanmalarının önemini vurguladı. İlçedeki incir üreticileri de denetimlerden memnuniyet duyduklarını belirterek, bu tür uygulamaların ürünlerinin kalitesini artırdığını ve güvenilirliğini sağladığını ifade etti. - AYDIN