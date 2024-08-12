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Aydın'da İncir Üreticilerine Bilgilendirme Toplantısı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde, ilçe tarım ekipleri üreticilere incirde dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'ın Efeler ilçesinde, ilçe tarım ekipleri üreticilere incirde dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.

Saha çalışmalarına devam eden Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Musluca Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi. Üreticilerin bilgilendirilmesi ve sorunlarının çözüme kavuşturulması hedefiyle yapılan çalışmalar kapsamında, başlayan incir sezonunda üreticilere incirde dikkat edilmesi gerekilen konuları anlattı. İncirin hasadından depolanmasına kadarki geçen süreçte dikkat edilecek konular ve yapılan yanlışları anlatan ekipler, bilgilendirme çalışmalarının ilçe genelinde devam edeceğine dikkat çekti.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Musluca Mahallemizde üreticilerimiz ile bir araya geldik. İncirin gerek üretimi, gerek hasadı, gerekse depolanması konularında dikkat edilmesi gerekenleri anlattık kendilerine. Yararlı olduğuna inanıyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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