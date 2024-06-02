Aydın'da incir bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolü yapıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından incir bahçelerinde kapsamlı bir hastalık ve zararlı kontrolü gerçekleştirildi.

Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden biri olan incir, bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor. İncir ağaçlarının sağlığının korunması ve ürün verimliliğinin artırılması büyük bir önem taşıyor. Bu kapsamda Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, rutin kontrollerini sürdürerek çiftçilere gerekli teknik destekleri sunuyor. İlgili teknik personel tarafından ilçedeki incir bahçelerinde yapılan kontrollerde karşılaşılan hastalıklar ve zararlılar tespit edilerek, bu sorunlara karşı alınması gereken önlemler çiftçilere aktarıldı. Ayrıca, çiftçilere hastalık ve zararlıların yayılmasını önlemek amacıyla yapılması gereken kültürel ve kimyasal mücadele yöntemleri hakkında detaylı bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, incir üreticilerine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, bahçelerinde sorun yaşayan üreticilerin müdürlükle iletişime geçmelerini tavsiye etti. - AYDIN