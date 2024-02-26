Aydın'da İlk Evlenme Yaşı Yükseliyor

Aydın'da 2023 yılı verilerine göre ilk evlenme yaşı yükselmeye başlarken, ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,4, kadınlarda ise 25,5 oldu. c

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 1 milyon 161 bin 702 olan Aydın nüfusunda ilk evlenme yaşı önceki yıllara göre yükseldi. Toplam nüfusun 576 bin 262'sini erkekler, 585 bin 440'ını kadınların oluşturduğu Aydın'da 2023 yılı ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,4, kadınlarda ise 25,5 oldu. Aydın'da geçen yıl 3 bin 109 çift boşanırken, 7 bin 823 çift hayatlarını birleştirdi. Önceki yıla oranla 2023'de evlenme sayısı artarken, boşanma sayısının azaldığı görüldü.

"Evliliği bir yıldan az süren 72 çift boşandı"

Boşanma istatistiklerine göre 2023 yılında Türkiye genelinde 171 bin 881, Aydın'da ise 3 bin 109 çift boşandı. 2022 yılına oranla 2023 yılında boşanma oranı ise yüzde 1,70 azaldı. En çok boşanma 16 yıl ve üzeri süren evliliklerde meydana geldi. Aydın'da evliliği 16 yıl ve üzeri süren 915 çift, evliliği bir yıldan az süren 72 kişi çift boşandı. 2023'te Aydın'ın kaba boşanma hızı ise binde 2,69 oldu.

"Akraba evliliği azaldı"

Evlenme istatistiklerine göre ise 2023 yılında Türkiye genelinde 565 bin 435, Aydın'da ise 7 bin 823 çift evlendi. 2022 yılına oranla 2023 yılında evlenme oranı yüzde 0,33 arttı. Aydın'da 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen evliliklerin 127'si ise akraba evliliği oldu. Evlilik rakamlarına göre yüzde 1,6'sı akraba evliliği olurken, 2022 yılına göre Aydın genelinde akraba evliliklerinde düşüş yaşandı. 2022 yılında 167 olan akraba evliliği sayısı 2023'te 127'ye düştü. 2023'te Aydın'ın kaba evlenme hızı ise binde 6,77 oldu. Ayrıca Aydın'ın ortalama ilk evlenme yaşı da kadınlarda 25,5 erkeklerde ise 28,4 oldu. - AYDIN