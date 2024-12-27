Üye Girişi
Haberler
Aile hekimliklerinde yeni dönem başlıyor
Aile hekimliklerinde 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Tutuklu sanık Salim Güran: Narin'i bulmak için jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik
"Jandarmayla birlikte üfürükçüye gittik"
Narin'in amcası Salim Güran: DEM'in yemek aracını kovduk
"Vatan haini değiliz, DEM'in yemek aracını köyden kovduk"
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı
Erbakan, asgari ücreti nasıl 35 bin TL yapacaklarını anlattı

Aydın'da İlçe Müftüleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Aydın'da İlçe Müftüleri Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da, müftülükler arasındaki koordinasyonu artırmak ve din hizmetlerinin etkinliğini sağlamak amacıyla İlçe Müftüleri Toplantısı yapıldı. Toplantıda 2025 Ramazan Ayı Umre Programı ve Engellilere Yönelik Kur'an Kursu gibi konular ele alındı.

Aydın'da müftülükler arasında koordineyi güçlendirmek, yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliği sağlamak, hizmette verimliliği artırmak amacıyla her ay düzenli olarak yapılan 'İlçe Müftüleri Toplantısı' Çine'de gerçekleştirildi.

Hizmette verimliliği artırmak, karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ve din hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla ilçe müftüleri Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş'in başkanlığında Çine'de toplandı. Katılımcılar, yapılan ve yapılması planlanan faaliyetler hakkında geniş çaplı bir değerlendirme yaptı. Toplantının gündem maddeleri arasında 2025 Yılı Ramazan Ayı Umre Programı yer aldı. Programın organizasyonu, katılımcılarının ihtiyaçları ve programın daha verimli geçmesi için alınacak önlemler üzerine ayrıntılı görüşmeler yapıldı. Bir diğer önemli konu ise, Engellilere Yönelik Kur'an Kursu Tanıtım Filmi oldu.

Toplantıda ayrıca, yaygın din eğitimi verilen alanlarda eğitimlerin etkinlik ve verimliliğinin artırılması için yapılacak adımlar da ele alındı. Yaygın din eğitimi verilen hizmet alanlarında, eğitimlerin etkinlik ve verimliliğinin artırılması, uygulamada birlikteliğin sağlanması, vaaz ve irşat konuları ile din hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği konuları istişare edilerek mahallinde karşılaşılan sorunlara yönelik tespit ve çözüm önerileri görüşüldü.

İl Müftüsü Hasan Güneş, toplantının çok verimli geçtiğini belirterek, "Din hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için hep birlikte çalışıyoruz. Bu tür toplantılar, hepimizin ortak hedeflere ulaşmasına katkı sağlıyor. Her bir müftülüğümüzün yerel ihtiyaçlarını ve zorluklarını en iyi şekilde anlamaya çalışıyor, çözüm yolları arıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
img

Basın mensuplarının isteğine verdiği yanıt bomba
img

Yurt dışından getirilen telefonların bandrol ücretleri belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan düşen uçak nedeniyle özür ve tazminat bekliyor
Yardım talebini reddeden Azerbaycan, 3 şey istedi
Suudi Arabistan'a giden Fatih Terim raconu kesti: Ben geri çekilmem
Basın mensuplarının isteğine verdiği yanıt bomba
Kadın müşteriyi kayda alıp 'Hiçbir şey giymemiş' notuyla paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Kadın müşteriyi kayda alıp paylaşan kuryeye tepki yağıyor
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Ünlü futbolcu eşcinsel olduğunu duyurdu
Narin'in amcası Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Salim Güran, savunması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini vurdu: O anlar kamerada
Borcunu isteyeme giden müşteriyi şoke eden an

Son Dakika Haberleri

30 Aralık okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tatil açıklaması yaptı mı? Regaip Kandili ne zaman 2025? (Diyanet Dini Günler Takvimi) Baba Vanga 2025 kehanetleri! Baba Vanga 2025 kehanetleri neler? Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekâttır? Kısa Zamm-ı Sureler! CUMA NAMAZI SAATLERİ | 27 Aralık Cuma İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı saatleri! DEPREM Mİ OLDU? 27 Aralık deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! MEMUR MAAŞ ZAMMI | En düşük memur maaşı 2025'te kaç TL olacak? Memur maaşı 2025 Ocak zammı nasıl hesaplanır? EMEKLİ MAAŞ ZAM HABERLERİ! 2025 Emekli maaş zam oranları belli oldu mu? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Aralık Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 27 Aralık Cuma Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? Nezaket bulundu mu? MASTERCHEF 5. CEKET | MasterChef 5. ceketi kim kazandı? 26 Aralık Perşembe son ceketi kim aldı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.