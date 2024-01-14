Aydın'da İl Çocuk Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Aydın'da kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla İl Çocuk Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde İl Çocuk Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Aydın Vali Yardımcısı Meral Uçar'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda çocuk hizmetleri konularındaki çalışmalar görüşüldü. Tüm paydaş kamu kurum ve kuruluşlarının idarecilerinin katıldığı toplantıda Çocuk Hizmetleri birimi tarafından 2023 yılı yıllık veri analizi, kurumlar arası işleyiş, gerçekleştirilen hizmetler hakkında sunum gerçekleştirildi. - AYDIN