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Aydın'da İkamet İzni Alan Yabancıların Sayısı Azaldı

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Aydın'da son bir yılda ikamet izni alan yabancıların sayısı yüzde 9 azaldı. Aydın'da toplam 10 bin 206 yabancı ikamet ediyor.

Türkiye'nin önemli şehirlerinden olan ve demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen Aydın'da, ikamet izni alan toplam 10 bin 206 yabancı yaşarken, son 1 yılda ikamet izni alan yabancıların sayısı yüzde 9 azaldı.

Ünlü Tarihçi Heredot'un "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü" olarak nitelendirdiği ve birçok insanın Ege'ye taşınma hayalini süsleyen Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alıyor. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor.

31 Aralık 2022 verilerine göre 11 bin 234 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 11 Ocak 2024 verilerine göre 10 bin 206 oldu. Yaklaşık 1 yıl içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yüzde 9 oranında azalma yaşanırken, toplam bin 28 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın'dan aldırdı. Öte yandan verilere bakıldığında Türkiye genelinde ise 11 Ocak 2024 verilerine göre toplam 1 milyon 108 bin 911 ikamet izni alan yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor.

Aydın'da ikameti devam eden yabancıların ilçelere göre dağılımına bakıldığında ise en fazla yabancı uyruklu vatandaş Kuşadası'nda yaşadığı öğrenilirken yabancıların uyruklarına göre dağılımına bakıldığında ise il genelinde en fazla İngiliz uyruklu vatandaşların olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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