Aydın'da İkamet İzni Alan Yabancı Sayısında Düşüş

Türkiye'nin önemli şehirlerinden olan ve demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen Aydın'da, ikamet izni alan toplam 9 bin 518 yabancı yaşarken, son 2 yılda ikamet izni alan yabancıların sayısı yüzde 15 azaldı.

Ünlü Tarihçi Heredot'un "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü" olarak nitelendirdiği ve birçok insanın Ege'ye taşınma hayalini süsleyen Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alıyor. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor.

31 Aralık 2022 verilerine göre 11 bin 234 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 26 Aralık 2024 verilerine göre 9 bin 518 oldu. Bir yıl içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yaklaşık yüzde 15 oranında azalma yaşanırken, toplam bin 716 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın'dan aldırdı. Öte yandan verilere bakıldığında Türkiye genelinde ise 26 Aralık 2024 verilerine göre toplam 1 milyon 56 bin 582 ikamet izni alan yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor.

Geçici Koruma statüsünde Aydın'da yaşayan Suriyelilerin sayısı ise 26 Aralık 2024 verilerine göre 8 bin 212 oldu. Aydın'daki Suriyelilerin 1 milyon 161 bin 702 olan Aydın nüfusuna oranı ise yüzde 0,70 oldu. - AYDIN