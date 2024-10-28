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Aydın'da İkamet İzni Alan Yabancı Sayısı Yüzde 11 Azaldı

Aydın'da İkamet İzni Alan Yabancı Sayısı Yüzde 11 Azaldı
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Türkiye'nin Aydın şehrinde ikamet izni alan yabancı sayısı son bir yılda yüzde 11 oranında azalarak 9 bin 964'e düştü. Aydın, 118 farklı ülkeden yabancıya ev sahipliği yaparken, en fazla İngiliz uyruklular yaşıyor.

Türkiye'nin önemli şehirlerinden olan ve demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen Aydın'da, ikamet izni alan toplam 9 bin 964 yabancı yaşarken, son 1 yılda ikamet izni alan yabancıların sayısı yüzde 11 azaldı.

Ünlü Tarihçi Heredot'un "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü" olarak nitelendirdiği ve birçok insanın Ege'ye taşınma hayalini süsleyen Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alıyor. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor.

19 Ekim 2023 verilerine göre 11 bin 209 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 17 Ekim 2024 verilerine göre 9 bin 964 oldu. Bir yıl içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yaklaşık yüzde 11 oranında azalma yaşanırken, toplam bin 245 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın'dan aldırdı. Öte yandan verilere bakıldığında Türkiye genelinde ise 17 Ekim 2024 verilerine göre toplam 1 milyon 41 bin 610 ikamet izni alan yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor.

Aydın'da ikameti devam eden yabancıların ilçelere göre dağılımına bakıldığında ise en fazla yabancı uyruklu vatandaş Kuşadası'nda yaşadığı öğrenilirken yabancıların uyruklarına göre dağılımına bakıldığında ise il genelinde en fazla İngiliz uyruklu vatandaşların olduğu öğrenildi.

Geçici Koruma statüsünde Aydın'da yaşayan Suriyelilerin sayısı ise 17 Ekim 2024 verilerine göre 8 bin 341 oldu. Aydın'daki Suriyelilerin 1 milyon 161 bin 702 olan Aydın nüfusuna oranı ise yüzde 0,71 oldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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