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Aydın'da İHA Filo Komutanlığına Temel Trafik Eğitimi Verildi

Aydın'da İHA Filo Komutanlığına Temel Trafik Eğitimi Verildi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, trafik kurallarını öğretmek amacıyla İHA Filo Komutanlığı personeline temel trafik eğitimleri yaptı. Eğitimde, araç kazalarını önlemek için alınması gereken tedbirler ve güvenli sürüş konuları ele alındı.

Aydın'da trafik jandarma ekiplerince İHA Filo Komutanlığı ekiplerine temel trafik kuralları eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, trafik kültürünün oluşması ve kurallara uyulması hedefiyle bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede Aydın Jandarma İHA Filo Komutanlığı emrinde görevli personellere, temel trafik kuralları, resmi ve sivil araç kazalarını önlemek için alınması gereken tedbirler, kış şartlarında araç kullanımı ve güvenli sürüş konularında eğitim verildi. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde trafik eğitimlerinin aralıksız süreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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