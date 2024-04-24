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Aydın'da Hizmet İçi Organik Tarım Eğitimi Düzenlendi

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Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, organik tarımın daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla üç gün süren Hizmet İçi Organik Tarım Eğitimi düzenledi. Eğitimde organik tarımın önemi ve çevre dostu tarım yöntemleri vurgulandı.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü, Aydın ilinde organik tarımın daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla üç gün süren Hizmet İçi Organik Tarım Eğitimi düzenledi.

Eğitim, Aydın'ın 17 ilçesinde görev yapan ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisi ve su ürünleri mühendisi personel için gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş'ın da katıldığı eğitimde, organik tarımın toprak ve su kaynaklarının temiz tutulması, çevre dostu tarım yöntemlerinin benimsenmesi ve sürdürülebilir üretimin önemine vurgu yapıldı. Müdür Altıntaş, organik tarımın dünyada ve Türkiye'de doğal girdilerle insan ve hayvan sağlığını koruyan, sağlıklı gıda üretimine katkı sağlayan ve ekolojik dengeyi gözeten bir yaklaşım olduğunu belirtti. Eğitimin Aydın'da organik tarımın gelişimi için büyük önem taşıdığını ifade eden Altıntaş, katkı sağlayanlara teşekkürlerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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