Aydın'da Hisar Camii'nde Çocuk İftarı Düzenlendi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesi Hisar Camii'nde vatandaşların ve esnafların katkıları ile çocuk iftarı düzenlendi.

Hisar Camii İmam Hatibi İbrahim Keskin'in öncülüğünde gerçekleştirilen iftar programında, katılımcı çocuklar hem Ramazan ayının bereketini yaşarken hem de keyifli vakit geçirdi. İftarın ardından, Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualarla devam eden program, teravih namazının kılınmasının ardından yapılan ikramlarla son buldu.

Çocukların coşku dolu katılımıyla renklenen etkinlik, onların manevi duygularını güçlendirirken, birlik ve beraberlik duygularını da pekiştirdi. Hisar anlamlı etkinlik, vatandaşların ve esnafların bir araya gelerek dayanışma ruhunu en güzel şekilde yaşattığı bir örnek olarak da dikkat çekti. Sultanhisarlılar, bu tür etkinliklerin toplumun her kesimine dokunarak güzelliklerin paylaşılmasına vesile olduğunu belirterek, gelecek yıllarda da benzer organizasyonların düzenlenmesini temenni ettiklerini belirtti. - AYDIN