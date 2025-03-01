Aydın'da Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Toplantısı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen toplantıda hayvan hastalıkları ile mücadeleye yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. İl Müdürü İbrahim Altıntaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü personeli ile 17 ilçe müdürlüğünde görevli veteriner hekimler katıldı. Hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2025/01 sayılı 2025 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi hükümleri kapsamında, il genelindeki 2024 yılı hayvan sağlığı ile ilgili çalışmalar görüşülürken, 2025 yılında yapılacak olan çalışmalara ait program ile yeni uygulamaların planlaması yapıldı. - AYDIN