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Aydın'da Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Toplantısı

Aydın'da Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Toplantısı
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Aydın'ın Köşk ve Germencik ilçelerinde veteriner hekimlerle bir araya gelen il tarım ekipleri, hayvan hastalıkları ile mücadele yöntemlerini değerlendirdi.

Aydın'ın Köşk ve Germencik ilçelerinde veteriner hekimleri ile bir araya gelen il tarım ekipleri, hayvan hastalıkları ile mücadele konusunda değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen saha ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede il tarım ekipleri, Köşk ve Germencik ilçelerinde veteriner hekimler ile bir araya geldi. Hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Bruselloz hastalığı başta olmak üzere mücadele yöntemleri görüşüldü.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları kapsamında Köşk ve Germencik İlçelerimizde Serbest Veteriner Hekimlik hizmeti yürüten Veteriner Hekimler ile istişare toplantıları düzenlendi. Başta Bruselloz Hastalığı olmak üzere İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ile Mücadele yöntemleri hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. Ayrıca Karpuzlu İlçemiz Gölcük mahallesinde de Bruselloz hastalığı ile ilgili eğitim toplantısı düzenlendi. Toplantılar İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü, konu sorumlusu uzman personel ve İlçe Müdürlüklerinde görevli uzman personelin sunumları eşliğinde gerçekleştirildi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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