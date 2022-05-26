Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak - Haberler

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Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Aydın'da hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Aydın'da hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerinde (gece sıcaklıklarının 4 ila 6 derece, gündüz sıcaklıklarının 8 ila 12 derece) seyretmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yayınlayacağı tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verilirken, Aydın'da en yüksek gündüz sıcaklığının 40 derece ile Pazar günü ölçüleceği belirtildi. - AYDIN

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji, Aydın, Yerel, Haberler

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