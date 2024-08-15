Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Halk Otobüsü Şoförleri Bozuk Para Sıkıntısı Yaşıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde şehiriçi halk otobüsü şoförleri, bozuk para sıkıntısı yaşadıklarını ve para üstü verirken zorluk çektiklerini belirterek, vatandaşlardan bozuk para talep ediyor.

Aydın'da halk otobüsü şoförleri, bozuk para sıkıntısı yaşadıklarını ve özellikle para üstü verirken büyük zorluklar yaşadıklarını belirterek, otobüslerin içine astıkları "Siz de biriken 1 TL'likleri rica etsem bana verebilir misiniz?" yazılı notlarla bozuk para sıkıntısına dikkat çekti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde şehiriçi halk otobüsü şoförleri bir süredir bozuk para sıkıntısı çekerken, konuya dikkat çekmek ve sıkıntıyı çözmek için kendilerince bir yöntem geliştirdi. Tam biniş ücreti 20 TL, öğrenci biniş ücreti ise 13 TL olan Efeler'de para üstü verirken bozuk para bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarına dikkat çeken şoförler, araç içlerine "Siz de biriken 1 TL'likleri rica etsem bana verebilir misiniz?" yazılı notlar asarak vatandaşlardan bozuk para talep etti. Şoförler, sıkıntının özellikle yoğun saatlerde daha da arttığını ve yolcuların biriken madeni paralarla destek olmasının kendileri için büyük bir kolaylık sağlayacağını belirtiyor. Bozuk para bulamadıkları durumlarda yolculara doğru miktarda para üstü vermekte zorlandıklarını belirten şoförler, bu durumun hem kendileri hem de yolcular için sıkıntı oluşturduğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan otobüs şoförleri, her gün onlarca yolcuya hizmet verdiklerini ancak bozuk para bulmakta zorlandıklarını belirtti. Bu nedenle yolculardan biriken 1 TL'lik madeni paralarını kendileriyle paylaşmalarını rica ettiklerini belirten şoförler, anlayış ve destek gösteren tüm yolculara teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ekonomi Efeler Ulaşım Yerel Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İstanbul su kesintisi sorgulama! 15 Ağustos İstanbul arızası olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Emrullah Akpunar kimdir, kaç yaşında? Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar hangi partiye geçti? DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak? Fatih Altaylı- Kemal Kılıçdaroğlu olayı ne? Fatih Altaylı ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ne oldu? Roblox ne zaman açılacak? 15 Ağustos Perşembe Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? DGS SONUÇLARI SORGULAMA 2024! DGS sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray- Young Boys hangi kanalda? Galatasaray- Young Boys maçı şifresiz mi? Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, belirtileri ne? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı? 15 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Aslan, Başak, Oğlak, Terazi, Akrep ve diğer burçlar... AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları HAMSTER KOMBAT 15 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? GELİNİM MUTFAKTA 15 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? 15 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, NOW, TV8, Show TV neler var? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? MasterChef Kremalı Midye tarifi! En güzel Kremalı Midye tarifi! Kremalı Midye tarifi nasıl yapılır? Kremalı Midye nerenin yemeğidir? Ülke puanı sıralaması! (UEFA-GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması, Türkiye kaçıncı sırada (15 Ağustos Perşembe)? 15 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title