Aydın'da Halk Otobüsü Şoförleri Bozuk Para Sıkıntısı Yaşıyor

Aydın'da halk otobüsü şoförleri, bozuk para sıkıntısı yaşadıklarını ve özellikle para üstü verirken büyük zorluklar yaşadıklarını belirterek, otobüslerin içine astıkları "Siz de biriken 1 TL'likleri rica etsem bana verebilir misiniz?" yazılı notlarla bozuk para sıkıntısına dikkat çekti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde şehiriçi halk otobüsü şoförleri bir süredir bozuk para sıkıntısı çekerken, konuya dikkat çekmek ve sıkıntıyı çözmek için kendilerince bir yöntem geliştirdi. Tam biniş ücreti 20 TL, öğrenci biniş ücreti ise 13 TL olan Efeler'de para üstü verirken bozuk para bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarına dikkat çeken şoförler, araç içlerine "Siz de biriken 1 TL'likleri rica etsem bana verebilir misiniz?" yazılı notlar asarak vatandaşlardan bozuk para talep etti. Şoförler, sıkıntının özellikle yoğun saatlerde daha da arttığını ve yolcuların biriken madeni paralarla destek olmasının kendileri için büyük bir kolaylık sağlayacağını belirtiyor. Bozuk para bulamadıkları durumlarda yolculara doğru miktarda para üstü vermekte zorlandıklarını belirten şoförler, bu durumun hem kendileri hem de yolcular için sıkıntı oluşturduğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan otobüs şoförleri, her gün onlarca yolcuya hizmet verdiklerini ancak bozuk para bulmakta zorlandıklarını belirtti. Bu nedenle yolculardan biriken 1 TL'lik madeni paralarını kendileriyle paylaşmalarını rica ettiklerini belirten şoförler, anlayış ve destek gösteren tüm yolculara teşekkür etti. - AYDIN