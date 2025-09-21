Haberler

Aydın'da Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması Düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Aydın'da düzenlenen '2025 Yılı Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması' yoğun katılımla gerçekleştirildi. Yarışmada çeşitli kategorilerde başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen '2025 Yılı Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması'nın Aydın il finali gerçekleştirildi.

Aydın İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışma, yoğun katılımla gerçekleşti. Kur'an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini teşvik etmek ve Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma becerisini geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışma, Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun başkanlığında yapıldı. Yarışmada hafızlık kategorisinde Nazilli Merkez Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Yasin Topal birinci olurken; Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma erkek kategorisinde yine Nazilli Merkez Erkek Kur'an Kursu öğrencisi Alaattin Çil birinciliği elde etti. Kız öğrenciler kategorisinde ise Efeler Gülistan Kız Kur'an Kursu öğrencisi Meryem Rana Soylu birinci oldu. Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş Aydın'ı bölge finalinde temsil edecek öğrencilerimize başarılar dilerken, program sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. - AYDIN

