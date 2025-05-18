Aydın'da Hacca Gidecek Adaylara Program Düzenlendi

Aydın'da Hacca Gidecek Adaylara Program Düzenlendi
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Aydın'ın Çine ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 yılında hacca gidecek hacı adaylarına yönelik bir program düzenlendi. İlçe Müftüsü Yahya Ofşin, haccın önemine vurgu yaparak, bu ibadeti en güzel şekilde yerine getirmelerini istedi.

Aydın'ın Çine ilçesinde 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile hacca gidecek olan hacılar için Çarşı Camii'de program düzenlendi.

Kur'an tilaveti ile başlayan program, İlçe Müftüsü Yahya Ofşin'in konuşmaları ile devam etti. Hac yolculuğunun hacı adaylarının hayatlarında çıktıkları en önemli yolculuk olduğunu vurgulayan İlçe Müftüsü Yahya Ofşin, "Şu ana kadar hayatınızda gerçekleştirdiğiniz yolculukların en önemlisine çıkıyorsunuz. Size düşen o mübarek topraklarda, o güzel ortamda, Yüce Allah'ın İslam'ın bir şartı olarak hepimize emrettiği bu ibadeti en güzel şekliyle, her anını, her saniyesini değerlendirerek geçirmek olmalıdır" diye konuştu.

Din görevlilerinin kaside ve ilahileri ile devam eden, sevinç ve hüznün aynı anda yaşandığı program İlçe Müftüsü Ofşin'in yapmış olduğu dua ve hacile son buldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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