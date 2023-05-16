Aydın'da hac eğitim seminerleri devam ediyor

Türkiye'de hacı adaylarının heyecanı başlarken, Nazilli ilçesinde hacca gidecek hacı adaylarına yönelik Yunus Emre Camii'nde seminer düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Yılı Hac Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik 'Hac Eğitim Seminerleri' devam ediyor. Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, 2023 Yılı Hac Yolcuları Hazırlık Kursu çerçevesinde Nazilli Yunus Emre Camii'nde hacı adayları ile bir araya geldi. Hac ibadetinin manevi boyutları ve anlamları hakkında hacı adaylarına bilgiler veren Güneş, hacı adaylarına ibadetlerinde kolaylıklar diledi. Milletimiz ve tüm Müslümanlar için dua etmelerini özellikle rica etti.

Seminere, Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçi, kafile görevlileri ve hacı adayları katıldı. - AYDIN