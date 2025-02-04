Aydın'da Gübre Denetimleri Başlatıldı

Aydın'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gübre satışı yapılan yerlerde denetim gerçekleştirdi.

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği çerçevesinde, çiftçilerimizin gübre kullanım sezonu öncesi güvenilir gübreye erişimini temin etmek, taklit ve tağşiş gübrelerin piyasaya arzının önlenerek çiftçilerimizin haklarının korunması amacıyla ülkemiz çapında eş zamanlı olarak tüm İl ve İlçe Müdürlüklerimizin katılımı ile gerçekleştirilecek olan gübre denetimi İl Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüğümüz personellerinin katılımıyla İlimizde gerçekleştirilmiştir" denildi. - AYDIN