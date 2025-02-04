Deprem fırtınasından kaçış! Tahliyeler için ek uçak seferleri kondu

Büyük panik sürüyor! Kaçış için ek uçak ve gemi seferleri kondu
Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı

Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı
Şara bugün Ankara'ya geliyor! 16 yıl sonra Suriye ile ortak kabine toplantısı

Dünyanın gözü Ankara'da! 16 yıl sonra bir ilk yaşanacak
MHP'li isim Öcalan'a 'Sayın' diye hitap etti

Bu ifadeyi DEM'li değil bir MHP'li kullandı

Aydın'da Gübre Denetimleri Başlatıldı

Aydın'da Gübre Denetimleri Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü, gübre satışı yapılan yerlerde denetim gerçekleştirerek, çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini sağlamak amacıyla taklit ve tağşiş gübrelerin piyasaya arzını önlemeyi hedefliyor.

Aydın'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gübre satışı yapılan yerlerde denetim gerçekleştirdi.

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği çerçevesinde, çiftçilerimizin gübre kullanım sezonu öncesi güvenilir gübreye erişimini temin etmek, taklit ve tağşiş gübrelerin piyasaya arzının önlenerek çiftçilerimizin haklarının korunması amacıyla ülkemiz çapında eş zamanlı olarak tüm İl ve İlçe Müdürlüklerimizin katılımı ile gerçekleştirilecek olan gübre denetimi İl Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüğümüz personellerinin katılımıyla İlimizde gerçekleştirilmiştir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ankara ziyareti öncesi Şara'dan çarpıcı çıkış: Türkiye'ye söz verdik
img

Süper Lig devinde görülmemiş olay
img

David Beckham, Beşiktaş'ta!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmed Kutucu'nun golünde ofsayt var mı? Ünlü yorumcular tereddüt etmeden yanıtladı

Ünlü yorumcular tereddüt etmeden yanıtladı
Milli boksör cami görevlisine yumruk yağdırdı

Milli Boksör cami görevlisine yumruk yağdırdı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Bir dönem paylaşılamıyordu! Son hali hayranlarını kahretti

Bir dönem paylaşılamıyordu! Son hali hayranlarını kahretti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.