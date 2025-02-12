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Aydın'da Gübre Denetim Seferberliği

Aydın'da Gübre Denetim Seferberliği
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen gübre denetim seferberliği kapsamında 318 bayiyi denetleyerek gübrelerin içerik ve etiket kontrollerini yaptı.

Türkiye genelindeki 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen gübre denetim seferberliği kapsamında il genelindeki 318 bayiyi denetleyen Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü; gübrelerin içerik ve etiket kontrollerini gerçekleştirerek toplamda 14 içerik numunesi alıp, 577 etiket kontrolü yaptı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'daki gübre denetimleri de, üreticilerin kaliteli ve güvenilir gübreye ulaşmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yapılan denetimlerin, gübre sektöründeki haksız rekabeti engellemek ve çiftçilerin sağlıklı ürünler yetiştirmelerini desteklemek için büyük önem taşıdığını belirtti. Denetimlerde gübrelerin etikette belirtilen içeriklerle uyumluluğu, kalite standartları ve bayilerin yasal gerekliliklere uygunluğu gibi faktörler dikkate alındı. Denetimlerle ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üreticilerimizin güvenilir ve kaliteli gübreye ulaşmaları için kontrollerimiz aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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