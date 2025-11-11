Aydın'da Gıda İşletmelerine Yönelik Denetimlerde 34 İhlal Tespit Edildi

Aydın genelinde gıda işletmelerine yönelik yürütülen denetimlerin Ekim ayı raporu belli olurken, son bir ayda il genelinde 34 işletmenin mevzuata uymadığı tespit edildi.

Aydın Valiliği koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını temin etmek amacıyla da yürütülen denetimler aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Ekim ayında yapılan denetimlerde hijyen kuralları başta olmak üzere kullanılan ürünlerin etiket ve raf ömrü, kızartmalarda kullanılan yağlar, işletme evraklarının kontrolleri yapıldı. Gıda üretim ve satış noktalarına yönelik yapılan denetimlerde toplam 2 bin 502 işletme incelenirken, 33 işletmenin mevzuata uymadığı tespit edildi. Denetimlerde 286 lokanta-restoran, 314 fast food işletmesi, 136 kafe-bar işletmesi, 10 hazır yemek üretimi, 45 ekmek ve çeşitleri üretimi, 494 market, 107 unlu mamul işletmesi, 977 meyve sebze işletmesi, 81 kasap ve 52 şarküteri incelendi. İhlal tespit edilen işletmeler ise 5 kafe-bar işletmesi, 2 fast food işletmesi, 4 ekmek üretim işletmesi, 11 market, 4 lokanta restoran, 1 şarküteri, 1 hazır yemek üretim yeri ve 5 meyve-sebze işletmesi oldu.

Ayrıca okul kantinlerine yönelik yapılan denetimlerde ise 89 okul kantini kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. 320 kahvehanede de yapılan denetimlerde 1 işletmenin mevzuata uymadığı tespit edildi. - AYDIN