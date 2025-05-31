Aydın'da Gıda İşletmelerine Denetim Başlatıldı

Aydın'da Gıda İşletmelerine Denetim Başlatıldı
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Söke ilçesinde halk sağlığının korunması amacıyla riske dayalı gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan kontrollerde hijyen standartları ve gıda güvenliği denetlendi.

Aydın'ın Söke ilçesinde halk sağlığının korunması hedefiyle riske dayalı gıda işletmelerinde denetim gerçekleştiridi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il genelinde gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerlerine yapılan denetimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Bağarası Mahallesi'nde riske dayalı gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerde gerçekleştirdikleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde yapılan hijyen kontrollerinin yanı sıra kızartmalarda kullanılan yağlara yönelik kontroller de yapılırken, mevzuata uygun davranmayan işletmelere idari yaptırımlar uygulandı. 5996 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen riske dayalı gıda işletmeleri denetlemelerin aralıksız süreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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