Aydın'da Gıda Güvenliği Denetimleri Devam Ediyor

Aydın'da Gıda Güvenliği Denetimleri Devam Ediyor
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Aydın'ın Söke ilçesinde halk sağlığını koruma amaçlı riske dayalı gıda işletmelerinde denetimler yapıldı. Gıda hijyen şartları ve saklama koşulları kontrol edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde halk sağlığının korunması hedefiyle riske dayalı gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il genelinde gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerlerine yapılan denetimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Güllübahçe Mahallesi'nde riske dayalı gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığını tehdit edebilecek gıda güvenliği risklerinin önüne geçmek ve işletmelerin yasal düzenlemelere uygun şekilde faaliyet göstermelerini sağlama amacıyla yapılan denetimlerde; gıda hijyen şartları, saklama şartları ve üretim süreçleri detaylı bir şekilde kontrol edildi. 5996 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen riske dayalı gıda işletmeleri denetlemelerin aralıksız süreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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