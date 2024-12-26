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Aydın'da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Gerçekleşti

Aydın'da Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Gerçekleşti
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayları' kapsamında, Aydın'da gençlerin fikirleri doğrultusunda çalışma yapıldı. Katılımcılar, gençlik politikalarının geliştirilmesi için önerilerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen ' Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayları' kapsamında, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda bir çalıştay gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda konuşan Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, gençlerin fikirlerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Ballı, "Siz değerli gençlerimizin fikirleri, hazırlanacak vizyon belgesinin temelini oluşturacak ve geleceğe dair yol haritasını belirleyecektir. Fikirlerin çarpışması, farklı bakış açılarını bir araya getirerek ortak bir anlayışın ve güçlü bir vizyonun ortaya çıkmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Çalıştay, gençlik politikalarına katkı sunan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, akademisyenler, öğrenciler ve gençlerin aktif katılımıyla gerçekleştirildi. Program kapsamında, gençlerin karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm yolları, belirlenen 11 ana gençlik politika başlığı çerçevesinde ele alındı.

Ardından, belirlenen ana başlıklar doğrultusunda katılımcıların daha etkin bir şekilde fikir alışverişi yapabilmesi amacıyla kapsamlı atölye çalışmaları düzenlendi. Bu çalışmalar, her bir politika alanının derinlemesine ele alınarak, katılımcıların sorunlara yönelik yenilikçi çözümler geliştirmelerine imkan sağladı. Atölye gruplarında, Afet Yönetimi ve Dayanıklılık, Bilim ve Teknoloji, Çevre ve İklim, Değerler, Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme, Gençlik Bilgilendirmesi, Gençlik ve Sağlığı, İstihdam ve Girişimcilik, Katılım ve Sivil Toplum, Sosyal Kapsayıcılık ve Uluslararası Gençlik Çalışmaları başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştayda ortaya çıkan raporlar, gençlik politikalarının oluşturulmasında önemli bir rehber olacak. Bu raporlar, gençlerin taleplerine yönelik daha etkili, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesinde yol gösterici bir rol üstlenecek.

Çalıştaya, Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzmanı Murat Özçelik, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Savaş Duman ile kamu kurumları müdürleri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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