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Aydın'da Gençlere Doğa Eğitimi

Aydın'da Gençlere Doğa Eğitimi
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Aydın'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü, gençlere doğanın korunması ve önemi konusunda eğitim vermeye devam ediyor. Son bir yılda 2 bin 700 öğrenciye doğa eğitimleri düzenlendi.

Aydın'da doğanın ve yaban hayatının savunucuları olarak bilinen ekipler, gençlere doğanın önemi ve korunması konusunda gençlere yol göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü (DKMP), Tabiat Eğitim Merkezi'nde son 1 yılda 2 bin 700 öğrenciye eğitim verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü (DKMP), doğa üzerine bilgilendirmek, doğayı keşfetmek ve doğaya karşı olumlu davranışlar sergilemek için gerçekleştirilen doğa eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Yaban hayatı ile uyumlu bir şekilde hazırlanan Tabiat Eğitim Merkezi'nde ise son 1 yılda yaklaşık 2 bin 700 öğrenciye eğitim verildi. Genç bireylere doğanın dilini öğretmek amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Tabiat Eğitim Merkezi'ne gelen öğrenciler ise hem keyifli vakit geçiriyor hem de eğlenerek doğa ve yaban hayatı ile ilgili bilgiler öğreniyor. Uzman eğitmenler tarafından Aydın'da bulunan yaban hayvanları, Aydın'a özel endemik bitkiler, doğal yaşam alanları, korunan alanlar ve sulak alanlar konularında öğrencilere verilen eğitimlere talep ise her geçen gün daha da artıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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