Aydın'da 'Fıtratın Korunması ve Aile' Paneli Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Aydın İl Müftülüğü ile İlahiyat Fakültesi iş birliğinde "Fıtratın Korunması ve Aile" konulu panel düzenlendi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Panelin açılış konuşmasının ardından, Dr. Öğr. Üyesi Yakup Kaya "Değerler ve Aile: Dijital Çağda Kimlik, İnanç ve Aidiyet", Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Çol "Fıtratın İzinde: Kur'an'da Aile Tasavvuru", Dr. Öğr. Üyesi Osman Dertli "Post modern Çağda Aileyi Bekleyen Tehlikeler", İl Vaizi Yunus Mersin "Fıtrat Açısından Ailede Sevgi ve Merhamet" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Aile paneline kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Program, panelistlere teşekkür belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - AYDIN