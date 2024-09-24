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Aydın'da Fırınlar Kapsamlı Denetime Tabi Tutuldu

Aydın'da Fırınlar Kapsamlı Denetime Tabi Tutuldu
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Bozdoğan ilçesinde Zabıtalar, ekmek ve unlu mamullerin hijyen şartlarını kontrol etti. Temizlik standartları, çalışan hijyen kuralları ve ürün gramajları denetlendi. Ekipler, halk sağlığını korumak için denetimlerin süreceğini açıkladı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde fırınlarda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, ekmek ve unlu mamullerin sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretildiğini temin etmek amacıyla işletmelerin temizlik standartları, çalışanların kişisel hijyen kurallarına uyumu ve ürünlerin saklama şartları incelendi. Aynı zamanda, satışa sunulan ürünlerin gramaj denetimleri yapılmış ve belirlenen standartlara uygunluğu kontrol edildi. Ekipler, halk sağlığını koruma sorumluluğunun bilinciyle, vatandaşların güvenle tüketebileceği hijyenik ve sağlıklı ürünlerin üretilmesi için denetim çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Bozdoğan Ekonomi Zabıta Sağlık Yerel Ekmek

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