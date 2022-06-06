Aydın'da fahiş fiyat ve stokçuluktan 14 firma cezadan kaçamadı - Haberler

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Aydın'da fahiş fiyat ve stokçuluktan 14 firma cezadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın'da fahiş fiyat ve stokçuluktan 14 firma cezadan kaçamadı

Aydın genelinde işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla denetimler aralıksız devam ederken Mayıs ayında 14 firma ceza yemekten kaçamadı.

Aydın genelinde işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla denetimler aralıksız devam ederken Mayıs ayında 14 firma ceza yemekten kaçamadı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da son zamanlarda bazı firmaların serbest piyasa koşullarına aykırı hareket ederek fiyatları piyasa dengesinin üzerine çıkarması ile birlikte vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Bu çerçevede Aydın Valiliği koordinesinde harekete geçen ekipler, il genelindeki marketler ve gıda satışı yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirdi. Aralıksız devam eden denetimlerde Mayıs ayında toplam 5 bin 823 firma ile 24 bin 470 ürün denetlendi. İl genelindeki kontrollerde haksız fiyat artışı ile ilgili bin 896 firma ve 7 bin 823 ürün, fiyat etiketi ile ilgili bin 984 firma ve 8 bin 532 ürün, hal denetimi ile ilgili 24 firma ve 97 ürün, stokçuluk ile ilgili bin 919 firma ve 8 bin 18 ürün denetlendi. İşletmelerini gezen denetim ekipleri depoları ve fiyat etiketlerini kontrol ederken fiyat etiketlerinin uygun olmamasından dolayı 14 firmaya idari para cezası uygulandı.

Denetimler ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy'un talimatı ile Ticaret İl Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlıklarınca; 01.05.2022 - 31.05.2022 tarihleri arasında ilimiz genelinde stokçuluk, fahiş fiyat artışı vb. konularla ilgili denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimler günlük olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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