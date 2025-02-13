Aydın'da Evli Nüfus Yüzde 51, Hiç Evlenmeyenler Yüzde 19

Aydın'da 2024 yılı verilerine göre nüfusun yüzde 51'i evliyken, yüzde 19'u da evlenmedi.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Aydın'ın 2024 yılı hiç evlenmemiş, evli, boşanmış ve eşi vefat etmiş kişilerin il nüfusuna göre medeni durum rakamları da belli oldu. 577 bin 819'u erkek, 588 bin 124'ü kadın olmak üzere toplam nüfusu 1 milyon 165 bin 943 olan Aydın'da, nüfus artış hızı binde 145 olurken, il genelini kapsayan verilere göre Aydın'da, 134 bin 289'u erkek, 95 bin 321'i kadın olmak üzere 229 bin 610 kişi hiç evlenmedi. Hiç evlenmeyenlerin toplam il nüfusuna oranı ise yüzde 19 oldu. 298 bin 462'si erkek, 296 bin 413'ü kadın olmak üzere toplam 594 bin 875 kişinin evli olduğu Aydın'da evli olanların toplam il nüfusuna oranı ise yüzde 51 oldu.

Aydın'ın yüzde 5'i boşandı

TÜİK 2024 verilerine göre Aydın'da, nüfusun yüzde 5'i boşanırken, yüzde 6'sının da eşi vefat etti. 29 bin 983'ü erkek, 35 bin 29'u kadın olmak üzere il genelinde toplam 65 bin 12 kişi boşandı. Eşi vefat eden kişilere bakıldığında ise eşini kaybeden kadınların sayısının fazla olması dikkat çekti. 9 bin 832'si erkek, 61 bin 164'ü kadın olmak üzere toplam 70 bin 996 kişinin de eşi vefat etti. Aydın'da eşini kaybeden dul kadınların sayısı il geneli nüfusuna oranı yüzde 5 oldu.

TÜİK'in 2024 yılı illere göre hane halkı büyüklüğü verilerine bakıldığında da Aydın'ın hane halkı büyüklüğü 2,7 oldu. 2008 yılı verilerine göre 3,3 olan Aydın'ın hane halkı büyüklüğünün her geçen yıl düştüğü gözlemlenirken, verilere göre il genelinde bir evde yaklaşık 2,7 kişi yaşıyor. - AYDIN