Aydın'da Et Ürünleri Denetimleri Olumlu Geçti

Aydın'ın Germencik ve Söke ilçelerinde faaliyet gösteren özellikle çöp şiş ve diğer et ürünleri sunan restoran ve lokantalarda denetim gerçekleştirilirken, denetimler kapsamında alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde yapılan denetimlere, İl Müdürü İbrahim Altıntaş, İl Müdür Yardımcısı Dr. Hamit Eray Yeşilçayır, Gıda ve Yem Şube Müdürü Figen Sezer Köksal ve Germencik İlçe Müdür Vekili Serdal katıldı. Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile Germencik ve Söke İlçe Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından yürütülen çalışmalarda, çeşitli işletmelerden et numuneleri alındı. Numuneler, domuz eti ve tek tırnaklı hayvan eti varlığı açısından analiz edilmek üzere Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi. Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda numunelerin Türk Gıda Kodeksi ve ilgili mevzuata uygun olduğu bildirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Rutin denetim ve takip denetimi çalışmalarımız devam etmektedir" denilerek, tüketici sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerin aralıksız süreceği vurgulandı. - AYDIN