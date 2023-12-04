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Aydın'da Engelliler Günü Kutlaması

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen etkinlikte özel çocuklar, Engelliler Günü'nü kutladı. Okul müdürünün solo türkü performansı dikkat çekti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel çocuklar etkinlikte buluştu. Özel eğitim okulunda düzenlenen kutlamalara okul müdürü seslendirdiği solo türkü ile dikkatleri üzerine çekti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Nazilli'de kutlama etkinliği düzenlendi. Nazilli Özel Eğitim Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenen geniş kapsamlı kutlama etkinliği katılanlardan tam not aldı. Öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan renkli programda öğrenciler şiirler okudu, piyano çaldı, ritim gösterisi, dans gösterisi yaptı, Yeşilçam filmlerinden eserleri canlandırdı. Pamuk şeker, tavuk-ayran-pilav gibi çeşitli ikramların sunulduğu etkinlikte palyaço gösterileri ve balondan oyuncaklar öğrenciler kadar protokol üyelerini ve öğrencilerin ailelerini de çok mutlu etti. Nazilli Koçlar İlkokulu ve Ortaokulu Öğrencileri de yanlarında getirdikleri karanfilleri özel öğrencilere vererek günlerini kutladı.

"Engelli bireylerin topluma kazandırılması ve yaşam kalitelerinin artırılması çok önemlidir"

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Hakan Bay, "Engelli olmak hiç kimsenin tercihi değildir. Toplum olarak tüm insanları olduğu gibi kabullenmek, farklılıklara tahammül edebilmek, insan olma felsefemizin gereğidir. Okul olarak temel hedefimiz, sorumlu olduğumuz öğrencilerin kendi başlarına hayatlarını devam ettirmeleri ve kendi kendilerine yeter duruma gelmelerini sağlamaktır. Engelli bireylerin topluma kazandırılması ve yaşam kalitelerinin artırılması çok önemlidir. Çünkü onlarda bu toplumun bir parçasıdır. Engelli bireyleri üreten ve kendine yeten bir hale getirebilmek temel amacımız olmalıdır. Bu amaçtan hareket ederek engelli bireylerin eğitimi bizler için çok önemlidir. Çünkü eğitim alan bir engelli, üretici bir konuma gelecek ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilerek kendini gerçekleştirmiş olacaktır. Eğitim alan engelliler toplumla bütünleşme yolunda ilerleme göstermektedir. Toplumumuzda engellilerle ilgili çok fazla ön yargılar ve olumsuz tutumlar gözlemlenmektedir. Bu önyargıların ve olumsuz tutumların çoğu engelli bireyleri tanımamaktan ve onlarla aynı ortamı paylaşmamaktan kaynaklanmaktadır. Oysa ki bizler, yani normal insanlar onları anlamaya çalışsak ve onlarla biraz zaman geçirsek, bu önyargıların ve olumsuz tutumların birçoğunun yersiz ve anlamsız olduğu görülecektir. Bizler Nazilli Özel Eğitim Meslek Okulu olarak bu önyargıların ve olumsuz tutumların ortadan kalkması için öğrencilerimizi devamlı toplumla bütünleştirmeye çalışmakta ve öğrencilerimizi sosyal ortamlarda normal akranlarıyla bir araya getirmekteyiz. Bunun sonucu olarak ta öğrencilerimizin sosyal aktiviteleri artmakta ve kendilerine olan özgüven duygusu da gelişmektedir. Değerli misafirler; Bunun en güzel örneğini Nazilli Özel Eğitim Meslek Okulu'nun açılışından bugüne kadar öğrencilerimize verilen kaliteli eğitimin sonucunda öğrencilerimizin gelmiş olduğu seviye en güzel ispatıdır. Bu anlamda öğrencilerimizin gelişiminde ve bugün ki programın hazırlanmasında emeği geçen idareci, tüm öğretmen arkadaşlarıma, öğrencilerime ve çalışanlarıma teşekkür ederim" dedi.

Müdür Bay'dan renkli gösteri

Okulda 10 yıldır idarecilik yapan ve öğrencileri ile olan diyaloğu ile hem öğrencilerin hem de velilerin kalbinde taht kuran Okul Müdürü Hakan Bay ve okulda görev yapan öğretmenlerin kurduğu koro tarafından şarkılar ve türküler söylendi. Protokol üyeleri, öğrenciler ve öğrenci velilerinin büyük beğeni ile izlediği koronun konserinin sonunda mikrofonu eline alan Okul Müdürü Hakan Bay, hareketli bir türküyü solo seslendirdi. Türkünün nakarat bölümünde oynayan müdür büyük alkış aldı. Etkinliğin en renkli görüntülerini sunan Müdür Bay, 10 yıldır görev yaptığı okulunu, öğretmenlerini ve öğrencilerini çok sevdiğini ifade ederek "Öğrencilerimin mutluluğu benim mutluluğum" dedi.

Etkinlik öğrencilerin hazırladığı stantların gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından eğlence ile devam etti. Programa; Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, şube müdürleri, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker, Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, ilçedeki diğer engelli okullarının müdürleri, engelli derneklerinin başkanları, siyasi parti temsilcileri, öğrenci aileleri ve davetliler katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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