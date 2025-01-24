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Aydın'da Engelli Bireyler için 746 Milyon TL Evde Bakım Ödemesi Yapıldı

Aydın'da Engelli Bireyler için 746 Milyon TL Evde Bakım Ödemesi Yapıldı
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2024 yılında Aydın'da engelli bireylerin aile ortamında bakımlarının sağlanması amacıyla toplamda 746 milyon 492 bin 510 TL evde bakım hizmeti ödemesi gerçekleştirildi.

Aydın'da 2024 yılında evde bakım hizmeti çerçevesinde 746 milyon 492 bin 510 TL ödeme yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da engelli bireylerin aile ortamında bakımlarının sağlanabilmesi amacıyla yürütülen destek programları aralıksız devam ediyor. Engellilerin toplumsal hayata katılımı, bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri amacıyla uygulanan evde bakım yardımı da hizmet modelleri içerisinde önemli bir yer tutuyor. Bu çerçevede Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çalışmalar yürütülürken, 2024 yılında 8 bin 746 milyon 492 bin 510 TL evde bakım ödemesi yapıldı.

Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Bakanlığımızın hizmet Modellerinden biri olan Engelli Evde Bakım ödemesi kapsamında 2024 yılında Aydın il genelinde 746 milyon 492 bin 510 TL ödeme gerçekleştirildi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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