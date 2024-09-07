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Aydın'da eğitimcilere 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi

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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından Kuşadası'nda eğitimcilere yönelik 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi düzenlendi. Eğitimde, uyuşturucu ile mücadelede farkındalık kazandırılması hedeflendi ve Narkotik köpeği Arthur ile madde arama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eğitimcilere "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonu'nda iki oturum halinde önemli bir eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitim, Kuşadası'nda görev yapan okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, Halk Eğitim Merkezi (HEM), Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM), Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Öğretmenevi idareci ve öğretmenlerinden oluşan toplam 1100 kişiye yönelik olarak düzenlendi.

Narkorehber Eğitim Faaliyetleri kapsamında düzenlenen eğitimde, "En İyi Narkotik Polisi Anne" programı kapsamında annelere ve eğitimcilere, uyuşturucu ile mücadelede farkındalık kazandırılması hedeflendi. KEM (Köpek Eğitim Merkezi) görevlisi Alper Özer'in nezaretinde, Narkotik köpeği Arthur ile birlikte madde arama faaliyetleri de yapıldı ve etkinlik sırasında bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Eğitim, öğretmen ve idarecilerin yanı sıra, toplumu bilinçlendirme adına önemli bir adım olarak nitelendirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuşadası Narkotik Güncel Eğitim Yerel

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