Aydın'da Drone Destekli Trafik Denetimi: 17 Sürücü Alkollü Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından drone destekli gerçekleştirilen gece denetimlerde 651 sürücü sorgulanırken, 17 sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında sürücülerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapabilmeleri için 22 Kasım Cuma günü günü saat 21.00-23.00 saatleri arasında, 38 trafik jandarması timi ile dron destekli alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde denetimi gerçekleştirildi. Denetim ve kontrollerde 651 sürücü alkolmetre ve uyuşturucu test cihazı ile ölçüm yapılırken, 17 sürücüye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Ekipler, trafikte huzur ve güven içerisinde seyahat edilmesi amacıyla kontrol ve denetimlerinin aralıksız olarak süreceğini belirtti. - AYDIN