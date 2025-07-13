Aydın'da Domates Sezonu Erken Başladı, Kış Hazırlıkları Hız Kazandı

Aydın'da Domates Sezonu Erken Başladı, Kış Hazırlıkları Hız Kazandı
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Aydın'da havaların sıcak gitmesi nedeniyle domates sezonu erken başladı. Yerli domateslerin çıkmasıyla vatandaşlar kış hazırlıkları yapmaya başladı. Balkon ve teraslarda domatesler rengarenk görüntüler oluşturdu.

Aydın'da havaların sıcak gitmesiyle birlikte domates sezonu hareketliliği erken başlarken, mutfakları da kış hazırlığı telaşı sardı. Yerli domateslerin çıkmasıyla birlikte vatandaşlar salça yapımlarına başladı.

Türkiye'nin domates üretim merkezleri arasında yer alan Aydın'da, domates üreticilerinde sezon hareketliliği bu yıl havaların sıcak gitmesi sebebiyle erken başladı. Yerli domateslerin çıkmasıyla birlikte vatandaşlarda da kış hazırlığı telaşı başladı. Sofralarında doğal ürünleri tercih eden Aydınlıların ise balkon ve teraslarda güneşlenmeye bıraktıkları salçalık ve kurutmalık domatesler, renkli görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar aldıkları domatesleri kaynatmak için bahçelerinde kazanlar kurdu, bazıları ise kurutmak için kurutulmuş domates yapmak için balkon ve terasları adeta kırmızıya boyadı.

"Sofrada tuzu olmayanın yemeye yüzü olmazmış"

Atalarından öğrendikleri geleneği sürdürdüklerini ve her yıl kış hazırlıkları yaptıklarını ifade eden vatandaşlardan Kemal Göçgeldi; "Bu sene havaların sıcak gitmesiyle birlikte yerli domatesler biraz erken çıktı. Biz de her yıl olduğu gibi bu yıl da kendi yiyeceğimiz ürünlerimizi yapıyoruz. Kışlık domates soslarımızı, salçalarımızı hazırlıyoruz. Domateslerimizi salçaya dönüştürmek için bahçemizde hazırlığımızı yaptık. Yerli domateslerimizi İncirliova'daki Acarlar Mahallemizden aldık getirdik. Zaten bu dönemlerde Aydın genelinde birçok evde kışlık hazırlıkları başladı. Yılın bu zamanlarında balkon ve teraslar adeta kırmızıya boyanıyor. 'Sofrada tuzu olmayanın yemeye yüzü olmaz' demiş atalarımız. Bizim de kışın yemeye yüzümüz olsun. Allah çoluk çocuk yemeye nasip etsin inşallah" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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