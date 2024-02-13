Aydın'da din görevlilerine vaaz becerileri eğitimi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından 'Din Görevlilerinin Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu' başlatıldı.

Bozdoğan'da din görevlilerinin mesleki yeterliklerini geliştirmek, vaaz ve irşat hizmetlerine etkin katılımlarını sağlamak amacıyla 'Din Görevlilerinin Vaaz Becerilerini Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Kursu' düzenleniyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kurs, İlçe Müftümüz Dr. Hamza Yıldırım'ın 'Vaaz ve İrşadın Anlam ve Önemi' konulu ders sunumuyla devam etti. Eğitim programının kapsamlı bir içeriğe sahip olduğu ve farklı konularda uzman kişiler tarafından verileceği belirtilirken, kursa katılan din görevlilerinin aldıkları eğitimle birlikte daha donanımlı şekilde topluma hizmet sunacakları vurgulandı. - AYDIN