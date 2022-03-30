Aydın'da devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ile çarpışan ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada araç içerisindeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Ata Mahallesi Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 20 AEC 124 plakalı ticari araç ile H.Ç. idaresindeki 09 AFU 415 otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile ticari araç yol kenarına savrularak yan yattı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken, kaza esnasında bölgede bulunan polis ekipleri yaralılara müdahale ederek araç içerisinden çıkarttı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yan yatan araç içerisinde bulunan demir malzemeler yola savrulurken bölgeye sevk edilen belediye işçileri yol temizleme çalışması gerçekleştirmesinin ardından, yol güvenli bir şekilde yeniden trafiğe açıldı.