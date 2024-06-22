Üye Girişi
Haberler

Aydın'da depo yangını

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işletmeye ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aydın'da depo yangını
AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işletmeye ait depoda yangın çıkarken itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Ata Mahallesi'ndeki bir işletmeye ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İtfaiye Efeler Aydın Yerel Yaşam Güncel Haberler

Ne diyeceği merak konusuydu! Vincenzo Montella, Arda Güler'i neden yedek bıraktığını söyledi

Ne diyeceği merak konusuydu! Vincenzo Montella, Arda Güler'i neden yedek bıraktığını söyledi

 A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi

A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 yenildi

 Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

 Küba, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olma kararı aldı

Küba, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olma kararı aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title