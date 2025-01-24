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Aydın'da Demir Yolu Ulaşımı Yeniden Başladı

Aydın'da Demir Yolu Ulaşımı Yeniden Başladı
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Aydın'da çökme tehlikesi bulunan bir menfezde onarım çalışması nedeniyle duran demir yolu ulaşımı, güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden başladı. İzmir, Aydın ve Denizli tren seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı.

Türkiye'nin ilk demir yolu hattının yapıldığı Aydın'da çökme tehlikesi bulunan bir menfezde onarım çalışması nedeniyle bir süredir duran ulaşım yeniden başladı.

Devlet Demir Yolları, Germencik ile İncirliova ilçesi arasındaki bölümde demiryolu hattını yenileme çalışması bir süredir gerçekleştiriyor. Mevcut hattı yenilemek için ikinci bir hat hazırlayıp ulaşımın aksamaması için çalışan ekipler, Erbeyli Mahallesi yakınlarında bir menfezi güçlendirme çalışması gerçekleştirdi. Güçlendirme çalışması nedeniyle İzmir, Aydın ve Denizli tren seferlerinde kısa süreliğine aksama yaşandı. Ekiplerin iş makineleri eşliğinde hızlıca yürüttüğü çalışma sonucu menfezin güçlendirme çalışması kısa sürede tamamlandı. Menfezde çalışmaların tamamlanmasının ardından demir yolu ulaşımı yeniden başladı. Ekiplerin kontrolünde İzmir-Denizli seferini yapan bir tren kontrollü bir şekilde geçişi sağlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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