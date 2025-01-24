Aydın'da Demir Yolu Ulaşımı Yeniden Başladı

Türkiye'nin ilk demir yolu hattının yapıldığı Aydın'da çökme tehlikesi bulunan bir menfezde onarım çalışması nedeniyle bir süredir duran ulaşım yeniden başladı.

Devlet Demir Yolları, Germencik ile İncirliova ilçesi arasındaki bölümde demiryolu hattını yenileme çalışması bir süredir gerçekleştiriyor. Mevcut hattı yenilemek için ikinci bir hat hazırlayıp ulaşımın aksamaması için çalışan ekipler, Erbeyli Mahallesi yakınlarında bir menfezi güçlendirme çalışması gerçekleştirdi. Güçlendirme çalışması nedeniyle İzmir, Aydın ve Denizli tren seferlerinde kısa süreliğine aksama yaşandı. Ekiplerin iş makineleri eşliğinde hızlıca yürüttüğü çalışma sonucu menfezin güçlendirme çalışması kısa sürede tamamlandı. Menfezde çalışmaların tamamlanmasının ardından demir yolu ulaşımı yeniden başladı. Ekiplerin kontrolünde İzmir-Denizli seferini yapan bir tren kontrollü bir şekilde geçişi sağlandı. - AYDIN