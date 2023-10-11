Aydın'da Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlama hazırlıkları ele alındı

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri Hazırlık Toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının planlandığı etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen hazırlık toplantısına, Vali Canbolat'ın yanı sıra kurum amirleri ve temsilcileri katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. Yılı Kutlamaları hakkında gerekli değerlendirmelerde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi. - AYDIN