Aydın'da Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu heyecanı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 58.si, 08-15 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

Türkiye'nin tek uluslararası etaplı yol bisiklet yarışı olmasının yanı sıra dünya genelinde kıtalararası gerçekleşen ilk ve tek etaplı yol bisiklet yarışı olma özelliğini taşıyan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Turkey), 08 Ekim 2023 Pazar günü Alanya'dan başlayıp, 15 Ekim 2023 Pazar günü İstanbul'da sona erecek. 8 etapta toplam bin 235 kilometre pedal çevirecek olan sporcular, Bodrum'da verilecek startın ardından, bisiklet turunun 6. Etabı Aydın il sınırları içerisinde bulunan Didim ve Söke ilçesinden sonra Ortaklar üzerinden Selçuk'a gidecek. 36 ülkeden 24 takım ve toplam 168 sporcunun yarışacağı 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 5 kıtada, 190 ülkede, 13 farklı dilde canlı yayınlanacak.

Turun 6. Etabı 13 Ekim'de Aydın'dan geçecek olması büyük bir heyecan oluşturdu. Bu etap, şehrin güzelliklerini ve doğal zenginliklerini keşfetmek için mükemmel bir fırsat sunacak. Bisikletçiler, muhteşem manzaralar eşliğinde pedallarken, Aydın'ın kültürel ve tarihi zenginliklerini de yakından gözlemleme fırsatı bulacak. - AYDIN