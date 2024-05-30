Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Çilek ve Erik Üretiminde Pestisit Denetimi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında çilek ve erik numuneleri alındı. Denetimler, tarım uygulamalarının sürdürülebilir ve sağlıklı hale gelmesine katkı sağlarken tüketicilerin de güvenle meyve tüketmesine imkan tanıyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında çilek ve erik numuneleri alındı.

Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün denetim çalışmaları, bölgedeki tarım uygulamalarının daha sürdürülebilir ve sağlıklı hale gelmesine katkı sağlarken tüketicilerin de güvenle meyve tüketmesine imkan tanıyor. İlçedeki tarımsal ürünlerin güvenliğini sağlamak ve tüketici sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen denetimler, üreticilerin bilinçlendirilmesi ve ürün kalitesinin artırılması açısından da büyük önem taşıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında çilek ve erik numuneleri aldı. Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri hasat öncesi yapılan bu tür denetimlerin ürünlerdeki pestisit kalıntı oranlarının belirlenmesi ve yasal sınırların aşılmaması için kritik olduğunu vurgularken; üreticilere pestisit kullanımı konusunda dikkatli olmaları ve yasal mevzuata uygun hareket etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuyucak Aydın Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

 Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar

Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar

 Meksika'da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı

Meksika'da belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title