Efeler'de bir köy evi alevlere teslim oldu

-Çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangınında, bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Eğrikavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar vatandaş seferber olarak kendi imkanları ile yangına müdahale ederek alevlerin diğer evlere sıçramasını önledi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürürken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.