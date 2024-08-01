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Aydın'da çiftçilerin sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı

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Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen çiftçi toplantısında, çiftçilerin 2024 yılı üretim sezonunda karşılaştıkları sorunlar ele alındı. Toplantıda, hayvancılıkta planlı üretim kapsamında yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve çiftçilerin sorunlarına çözüm önerileri sunuldu.

Aydın'ın Söke ilçesi Güllübahçe Mahallesi'nde Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen çiftçi toplantısında, çiftçilerin 2024 yılı üretim sezonunda karşılaştıkları sorunlar ele alındı. Toplantıda, çiftçiler yaşadıkları zorlukları paylaşarak çözüm önerileri ve taleplerini dile getirdi.

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri, hayvancılıkta planlı üretim kapsamında yeni destekleme modeli hakkında verilen bilgiler oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu modelin detaylarını ve çiftçilere sağlayacağı avantajları anlatarak, destekleme programının nasıl işleyeceği konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Çiftçiler, tarımsal üretimde karşılaştıkları su sıkıntıları, zararlılarla mücadele, pazarlama sorunları ve girdi maliyetlerindeki artış gibi konuları gündeme getirerek, bu sorunların çözümüne yönelik önerilerini sundular. Ayrıca, yeni destekleme modeli ile ilgili sorularını yetkililere ileterek, destekleme sisteminin daha etkili ve verimli hale getirilmesi için görüşlerini paylaştılar. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın Söke Çiftçilik Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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