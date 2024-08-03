Aydın'da çiftçilere hayvancılık desteklemeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Kızılcabölük Mahallesi'nde, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, hayvancılık desteklemelerinde yeni uygulamaya geçilen destekleme modeli hakkında detaylı bilgi verildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Gezman ve Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Örnek, çiftçilere hayvancılık desteklemelerinde yeni uygulamaya geçirilen destekleme modelinin sağladığı avantajları anlattı. Ayrıca, tarımsal konularda da bilgilendirmeler yapıldı. Çiftçilerin talep ve önerilerinin de alındığı toplantıda, yeni destekleme modeli ile ilgili merak edilen sorular yanıtlandı. Çiftçiler, toplantı sonunda yetkililere teşekkür ederek, yeni destekleme modelinin kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. - AYDIN