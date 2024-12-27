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Aydın'da Çiftçi Kayıt Sistemi için Son Tarih Hatırlatması

Aydın'da Çiftçi Kayıt Sistemi için Son Tarih Hatırlatması
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Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu ve ziraat odalarının hafta sonu açık olacağını duyurdu.

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere ait tarımsal faaliyetlerin ülke genelinde kayıt altına alınması ve çiftçilerin desteklerden yararlandırılabilmeleri amacıyla oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2025 kayıtları için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu hatırlatarak hafta sonu ziraat odalarının açık olacağını belirtti.

2025 ÇKS kayıtları için son tarihinin 31 Aralık 2024 olduğunun hatırlatıldığı Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Değerli çiftçilerimiz, ÇKS müracaatında son haftaya girdik. ÇKS müracaatınızı yaparak desteklemelerden faydalanabilmeniz için ilimizdeki Ziraat Odaları hafta sonu açık olacaktır. ÇKS kaydını yaptırmayanların e-devlet üzerinden veya bağlı oldukları ziraat odasına başvurarak kayıtlarını güncellemeleri önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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